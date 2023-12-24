Минский СКА победил гандболистов «Виктора» в SEHA-лиге
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи состоялись на предварительном этапе дивизиона «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи состоялись на предварительном этапе дивизиона «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе В гандболисты минского СКА переиграли в Буденновске ставропольский «Виктор» с результатом 37:33. В составе победителей 8 мячей забросил Артем Сельвесюк, по 7 раз отличились Игорь Белявский и Владислав Кривенко. Вчера в этом квинтете гандболисты «Машеки» победили в Могилеве «Аист Китая» со счетом 28:23. Китайская команда проиграла седьмой поединок подряд. Турнирное положение: «Чеховские медведи» (Чехов) — 12 очков (6 матчей), СКА — 11 (7), «Виктор» — 5 (6), «Машека» (Могилев) — 4 (6), «Аист Китая» — 0 (7).
В предварительной группе А московский ЦСКА одолел на выезде гандболистов «Гомеля» с перевесом в два гола — 34:32. У гомельчан дюжину мячей забросил Максим Красовский. Завтра в последнем поединке уходящего года лидер группы «Мешков Брест» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». В Бресте чемпионы Беларуси не смогли переиграть зенитовцев, завершив встречу вничью — 32:32. Положение команд: «Мешков Брест» — 10 очков (6 матчей), ЦСКА — 10 (7), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6 (5), «Пермские медведи» — 4 (6), «Гомель» — 0 (6).