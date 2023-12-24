Минский СКА победил гандболистов «Виктора» в SEHA-лиге

В группе В гандболисты минского СКА переиграли в Буденновске ставропольский «Виктор» с результатом 37:33. В составе победителей 8 мячей забросил Артем Сельвесюк, по 7 раз отличились Игорь Белявский и Владислав Кривенко. Вчера в этом квинтете гандболисты «Машеки» победили в Могилеве «Аист Китая» со счетом 28:23. Китайская команда проиграла седьмой поединок подряд. Турнирное положение: «Чеховские медведи» (Чехов) — 12 очков (6 матчей), СКА — 11 (7), «Виктор» — 5 (6), «Машека» (Могилев) — 4 (6), «Аист Китая» — 0 (7).