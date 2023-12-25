«Мешков Брест» сыграл вничью с «Зенитом» в SEHA-лиге
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» ушел от поражения в конце гостевой игры с питерским «Зенитом» в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» ушел от поражения в конце гостевой игры с питерским «Зенитом» в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке уходящего года брестчане долгое время проигрывали, но за минуту до окончания второго тайма Александр Шкуринский сумел сравнять счет — 33:33. Вчера в предварительной группе А московский ЦСКА победил в выездном матче гандболистов «Гомеля» — 34:32. Турнирное положение: «Мешков Брест» — 11 очков (7 матчей), ЦСКА — 10 (7), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 7 (6), «Пермские медведи» — 4 (6), «Гомель» — 0 (6).
В группе В минский СКА обыграл в гостях ставропольский «Виктор» со счетом 37:33. В Могилеве гандболисты «Машеки» выиграли у «Аиста Китая» — 28:23. Положение команд: «Чеховские медведи» (Чехов) — 12 очков (6 матчей), СКА — 11 (7), «Виктор» — 5 (6), «Машека» (Могилев) — 4 (6), «Аист Китая» — 0 (7).
Следующие встречи группового этапа пройдут