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11:06 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты заняли первое место на турнире в Москве

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси стали победителями международного турнира «Кубок дружбы» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном матче соревнований команда Юрия Шевцова победила национальную сборную России с результатом 32:31 (22:17).

В первый день турнира в российской столице белорусы лишь в самой концовке сумели вырвать победу у команды Ирана — 29:28, а потом разгромили молодежную сборную России со счетом 45:29.

В другом сегодняшнем поединке иранцы нанесли поражение российской «молодежке» — 29:27. Иранская команда после поражения от белорусов неожиданно переиграла национальную сборную России — 29:26 и финишировала на второй позиции.

Итоговое положение команд: Беларусь — 6 очков, Иран — 4, Россия-1 — 2, Россия-2 — 0.

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