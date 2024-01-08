Белорусские гандболисты заняли первое место на турнире в Москве

Сегодня в заключительном матче соревнований команда Юрия Шевцова победила национальную сборную России с результатом 32:31 (22:17).



В первый день турнира в российской столице белорусы лишь в самой концовке сумели вырвать победу у команды Ирана — 29:28, а потом разгромили молодежную сборную России со счетом 45:29.



В другом сегодняшнем поединке иранцы нанесли поражение российской «молодежке» — 29:27. Иранская команда после поражения от белорусов неожиданно переиграла национальную сборную России — 29:26 и финишировала на второй позиции.



Итоговое положение команд: Беларусь — 6 очков, Иран — 4, Россия-1 — 2, Россия-2 — 0.