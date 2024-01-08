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8 января, источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Беларуси по гандболу ответил, что сказал бы главе МОК при встрече

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу, олимпийский чемпион Юрий Шевцов ответил, что сказал бы главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху при встрече, отметив, что спортивные чиновники в будущем будут сожалеть о недопуске россиян и белорусов в командных видах до Олимпиады в Париже (Франция) в 2024 году.

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Источник: РИА "Новости"

"На моих глазах прошла московская Олимпиада, в которой я не участвовал, были и Игры в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали в качестве ответной меры. Было много ситуаций, в которых политика вмешивалась в спорт. Сейчас я читаю и вижу заявления о запретах, но хочется задать вопрос: при чём здесь спорт? Смысл спорта заключается в том, чтобы объединять. Но, к сожалению, решают не спортсмены. А все эти высказывания появляются в зависимости от того, кому как надо, кому как удобно.

Что бы я сказал Томасу Баху? Я бы сказал, что мы ни при чём, при чём здесь спорт? Жизнь спортсмена уходит, я ведь мог быть двукратным олимпийским чемпионом, но мне, к сожалению, даже не разрешили ехать и поучаствовать. Так и нынешним ребятам через много лет уже другие руководители МОК и международных федераций будут рассказывать, что это было неправильно. Я читал интервью одного немецкого тренера, который назвал ошибкой бойкот московской Олимпиады, вот только сделал он это через 20 лет. К сожалению, от нас в нынешней ситуации ничего не зависит", — приводит слова Шевцова ТАСС.

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