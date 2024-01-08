Тренер сборной Беларуси по гандболу ответил, что сказал бы главе МОК при встрече

"На моих глазах прошла московская Олимпиада, в которой я не участвовал, были и Игры в Лос-Анджелесе, которые бойкотировали в качестве ответной меры. Было много ситуаций, в которых политика вмешивалась в спорт. Сейчас я читаю и вижу заявления о запретах, но хочется задать вопрос: при чём здесь спорт? Смысл спорта заключается в том, чтобы объединять. Но, к сожалению, решают не спортсмены. А все эти высказывания появляются в зависимости от того, кому как надо, кому как удобно.

Что бы я сказал Томасу Баху? Я бы сказал, что мы ни при чём, при чём здесь спорт? Жизнь спортсмена уходит, я ведь мог быть двукратным олимпийским чемпионом, но мне, к сожалению, даже не разрешили ехать и поучаствовать. Так и нынешним ребятам через много лет уже другие руководители МОК и международных федераций будут рассказывать, что это было неправильно. Я читал интервью одного немецкого тренера, который назвал ошибкой бойкот московской Олимпиады, вот только сделал он это через 20 лет. К сожалению, от нас в нынешней ситуации ничего не зависит", — приводит слова Шевцова ТАСС.