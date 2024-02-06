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20:26 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Гомеля» проиграли 8-й матч в SEHA-лиге

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Гомеля» без набранных очков завершили выступление в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном поединке предварительной группы А гомельчане проиграли на выезде «Пермским медведям» со счетом 28:31. Это восьмое поражение «Гомеля» в восьми проведенных встречах. Вчера московский ЦСКА победил в гостях питерский «Зенит» — 36:33. Итоговое положение команд: «Мешков Брест» — 13 очков, ЦСКА (Москва) — 12, «Зенит» (Санкт-Петербург) — 9, «Пермские медведи» (Пермь) — 6, «Гомель» — 0.

Последний матч группового этапа состоится 8 февраля — в квинтете В ставропольский «Виктор» примет в Буденновске «Аист Китая». Турнирное положение сейчас таково: «Чеховские медведи» (Чехов) — 16 очков (8 матчей), СКА (Минск) — 11 (8), «Виктор» (Ставрополь) — 7 (7), «Машека» (Могилев) — 4 (8), «Аист Китая» — 0 (7). Бомбардирскую гонку возглавляет Дмитрий Киселев («Зенит»), забросивший 74 мяча.

Исход заключительной игры не имеет турнирного значения — четвертьфинальные пары уже определились: «Машека» — «Мешков Брест», «Виктор» — ЦСКА, «Зенит» — СКА, «Пермские медведи» — «Чеховские медведи». Матчи за попадание в «Финал четырех» состоятся в конце февраля — начале марта. Решающий этап дивизиона «Восток» SEHA-лиги пройдет 31 мая — 2 июня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

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