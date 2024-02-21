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23:05 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» в четвертый раз одолел гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» без потерь прошел регулярный чемпионат Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Соцсети

Сегодня в своем заключительном поединке второго этапа брестчане одержали 20-ю викторию подряд, одолев на своей арене своих главных конкурентов гандболистов минского СКА с минимальным перевесом в счете — 27:26. В составе победителей лучшим бомбардиром стал Максим Баранов, забросивший 7 мячей, у проигравших 10 раз отличился Игорь Белявский. В четырех играх нынешнего первенства «Мешков Брест» четыре раза обыграл столичных армейцев.

В последнем матче регулярного сезона минский БГУФК-СКА 2 марта примет гостей из гродненского «Кронона». Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 40 очков (20 матчей), СКА — 30 (20), БГУФК-СКА — 18 (19), «Кронон» — 17 (19). В четвертьфинальной стадии представители первой четверки встретятся с командами группы В: «Гомель», «Машека» (Могилев), «Аист Китая», РГУОР-2006. Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до двух побед, а медальные баталии продлятся до трех викторий одной из команд.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляют чемпионки страны гандболистки «Гомеля», у которых 42 очка, «БНТУ-БелАЗ» отстает на 6 очков, в активе гродненской «Городничанки» 34 зачетных балла.

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