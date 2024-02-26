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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в гостевом четвертьфинале SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» действующие чемпионы лиги полностью контролировали ход встречи и в итоге выиграли с перевесом в 14 мячей — 34:20. Ответный поединок за попадание в «Финал четырех» состоится в Бресте 4 марта.

В остальных четвертьфиналах сыграют: «Виктор» (Ставрополь) — ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — СКА (Минск), «Пермские медведи» (Пермь) — «Чеховские медведи» (Чехов).

Решающий этап дивизиона «Восток» SEHA-лиги пройдет 31 мая — 2 июня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».

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