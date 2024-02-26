«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги

Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» действующие чемпионы лиги полностью контролировали ход встречи и в итоге выиграли с перевесом в 14 мячей — 34:20. Ответный поединок за попадание в «Финал четырех» состоится в Бресте 4 марта.