«Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» в первом четвертьфинале SEHA-лиги
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в гостевом четвертьфинале SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в гостевом четвертьфинале SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» действующие чемпионы лиги полностью контролировали ход встречи и в итоге выиграли с перевесом в 14 мячей — 34:20. Ответный поединок за попадание в «Финал четырех» состоится в Бресте 4 марта.
Решающий этап дивизиона «Восток» SEHA-лиги пройдет 31 мая — 2 июня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория».