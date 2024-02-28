Гандболистки сборной Беларуси победили ЦСКА-2 в первом спарринге в Минске
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно провели первый из двух товарищеских матчей с московской командой ЦСКА-2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно провели первый из двух товарищеских матчей с московской командой ЦСКА-2, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на паркете минского Дома гандбола подопечные Валерия Певницкого победили гостей из российской столицы со счетом 40:31. Лучшими в составе хозяек были Яна Сотникова и Анна Рябченко, забросившие по шесть мячей. У москвичек отличилась Ева Захаренко, которая семь раз поразила ворота белорусок.
Завтра соперницы вновь встретятся в столичном Доме гандбола, вход на трибуны свободный.