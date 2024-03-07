Минский СКА вышел в «Финал четырех» SEHA-лиги

В последнем поединке четвертьфинальной стадии финалисты прошлого сезона переиграли на своей арене питерский «Зенит» со счетом 31:30. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге минчане выиграли с результатом 32:27.



До этого в решающий этап пробились действующие победители этих соревнований гандболисты клуба «Мешков Брест», победившие «Машеку» из Могилева, «Чеховские медведи», переигравшие «Пермских медведей», и ставропольский «Виктор», сенсационно одолевший чемпионов России гандболистов московского ЦСКА.



«Финал четырех» дивизиона «Восток» SEHA-лиги пройдет 31 мая — 2 июня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория». В решающем поединке прошлого сезона «Мешков Брест» с минимальным преимуществом обыграл минский СКА — 32:31.