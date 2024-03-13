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20:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты уступили россиянам в первом товарищеском матче

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты потерпели поражение от россиян в первом из трех выездных товарищеских поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Казани подопечные Юрия Шевцова уступили хозяевам с результатом 28:31. Первую половину встречи белорусы проиграли с разницей в 6 мячей — 12:18. После перерыва гости бросились в погоню, несколько раз сокращали разрыв до минимума, но в итоге все же уступили три мяча. Лучшим игроком в составе белорусской команды признан Игорь Белявский, забросивший 9 мячей, у россиян приз получил Сергей Марк Косоротов, который 12 раз поразил ворота соперников.

В пятницу, 15 марта, команды встретятся на площадке московского спорткомплекса «Динамо», а 17 марта завершат серию во дворце спорта «Олимпийский» в подмосковном Чехове.

В январе этого года сборная Беларуси обыграла российских гандболистов на международном турнире в Москве — 32:31, а в ноябре прошлого года трижды победила россиян в серии домашних встреч — 32:28 (в Могилеве), 27:26 (в Гомеле) и 25:23 (в Минске).

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