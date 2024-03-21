Шишкарев считает необъективными результаты Олимпиады без российских гандболисток

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Результаты женского олимпийского турнира по гандболу без участия сборной России нельзя будет считать объективными. Такое мнение ТАСС высказал председатель высшего совета Федерации гандбола России, вице-президент Олимпийского комитета России Сергей Шишкарев.

«Олимпийские игры, которые пройдут летом в Париже, на этот раз будут не похожи на самих себя, — сказал Шишкарев. — От России и Белоруссии МОК планирует допустить ограниченное количество спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе со специально разработанным гимном и флагом. А о командных видах спорта речь даже не идет. Проецирую эту ситуацию на гандбол и понимаю, что без женской сборной России, являющейся чемпионом и вице-чемпионом двух последних Олимпиад, результаты в принципе не могут считаться объективными».

«Норвегия, Франция, Дания и другие сильные команды просто получили бонус, так как их основного конкурента устранили с пути неспортивными методами. Уверен, что наша женская сборная претендовала бы во Франции на золотые медали, сейчас в распоряжении тренерского штаба имеется сбалансированный состав, сформированный как из опытных, так и талантливых молодых игроков. Посмотрите, как играют в европейских клубах [Анна] Вяхирева, [Дарья] Дмитриева, [Валерия] Маслова, [Кира] Трусова. И сколько первоклассных мастеров выступает в российском чемпионате», — добавил он.

Шишкарев также отметил, что мужская сборная России в последнее время добилась значительного прогресса. «Два года назад она ярко сыграла на чемпионате Европы в Словакии, сейчас — во многом благодаря непримиримому соперничеству с Белоруссией — она продолжает сохранять высокий уровень. Мне кажется, мужчины вполне способны быть в десятке сильнейших сборных мира. Наши спортсмены расстаются с мечтой выступить на Олимпиаде в Париже. Но это не означает, что они разочаруются в гандболе. Мы преодолеем себя, станем еще сильнее и обязательно еще пошумим на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх», — подчеркнул собеседник агентства.