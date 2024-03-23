Федерация гандбола России приостановила соревнования до 27 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение о приостановке соревнований на территории страны до 27 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта 2024 года в подмосковном “Крокус сити холле”, Федерация гандбола России приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории Российской Федерации до 27 марта включительно. Матчи чемпионата России среди мужских и женских команд Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и молодежного первенства возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни. Федерация гандбола России наряду с игроками, тренерами, руководителями, сотрудниками гандбольных клубов и региональных федераций выражает глубокие соболезнования близким пострадавших в результате вчерашней трагедии», — говорится в заявлении.