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14:50 (мск), источник: ТАСС

Федерация гандбола России приостановила соревнования до 27 марта

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение о приостановке соревнований на территории страны до 27 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими 22 марта 2024 года в подмосковном “Крокус сити холле”, Федерация гандбола России приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории Российской Федерации до 27 марта включительно. Матчи чемпионата России среди мужских и женских команд Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и молодежного первенства возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни. Федерация гандбола России наряду с игроками, тренерами, руководителями, сотрудниками гандбольных клубов и региональных федераций выражает глубокие соболезнования близким пострадавших в результате вчерашней трагедии», — говорится в заявлении.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.

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