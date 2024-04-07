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7 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Трехкратный ЦСКА. Красно-синие сохранили Кубок России

Московский ЦСКА в третий раз подряд стал обладателем Кубка страны.

Трехкратный ЦСКА. Красно-синие сохранили Кубок России | Источник: Спорт-Экспресс

Этого «Финала четырех» в Ростове-на-Дону ждали действительно с нетерпением — любимая команда на ходу, билеты на матчи закончились за считаные дни. В клубе придумали к решающим матчам Кубка много интересного, в том числе фан-зону, а также выпустили специальный гид для приезжих болельщиков. Дело было за малым: дождаться матчей и увидеть гандбол высокого уровня. И команды не подвели. Вот только итоговый результат оказался немного не таким, как рассчитывали в городе.

Верны традициям

Так совпало, что на протяжении последних розыгрышей Кубка в четные годы трофей разыгрывают «Ростов-Дон» и ЦСКА. Так было в 2020-м, в 2022-м, и вот теперь традиция продолжилась в 2024-м.

Хотя хозяйкам «Финала четырех» для этого пришлось изрядно попотеть и пережить несколько очень неприятных минут. «Ростов-Дон» считался главным фаворитом решающих матчей, но игра с «Ладой» началась явно по чужому сценарию. Южанки пять минут не могли забить, а к середине тайма проигрывали пять мячей. У тольяттинской команды главными героями были белорусский вратарь Юлия Кунцевич и полусредняя Алиса Дворцевая.

Но ценой больших усилий и благодаря поддержке заполненного зала «Ростов-Дону» удалось переломить ход встречи. Штаб хозяев решил вышибить клин клином и отправил в ворота еще одну белоруску Юлию Грацкевич, которая сыграла здорово. А в атаке солировала Дарья Стаценко, забившая восемь мячей. И после перерыва ростовчанки все-таки сумели дожать «Ладу» и не пустить тольяттинскую команду во второй подряд кубковый финал.

Действующие обладательницы трофея свою задачу в полуфинале решили гораздо проще. Запала у «Динамо-Синары» хватило минут на 10. После этого ЦСКА перехватил инициативу и уже к перерыву оторвался на шесть мячей. При этом волгоградская команда утешилась победой в матче за третье место — «Динамо-Синара» в кубковой тройке впервые с 2009 года.

Настоящий финал

Последний матч турнира начался без раскачки и без разведки — очень уж хорошо соперницы знают друг друга. В ураганном темпе «Ростов-Дон» и ЦСКА принялись атаковать. Если накануне южанки пять минут вообще обходились без голов, то теперь к этой же отметке уже пять раз поразили чужие ворота. При этом неожиданные ходы для оппоненток команды все-таки заготовили. Один из сюрпризов от штаба Ирины Дибировой — появление в стартовом составе Алины Кишко, в полуфинале не поднимавшейся со скамейки. И уже на первых минутах белорусская гандболистка отличилась дважды, помогая хозяйкам площадки лидировать.

А когда Кристина Кожокарь сначала убежала в отрыв, а затем продралась на позицию для броска с помощью заслона, «Ростов-Дон» впервые в матче добыл преимущество в три мяча. ЦСКА же выдал «сухой» отрезок в шесть с лишним минут, упершись в ростовскую оборону. Первой из красно-синих до отметки в два гола добралась, конечно, Елена Михайличенко, следом — неплохо выглядевшая в линии Анастасия Илларионова. Москвички пытались организовать погоню, ведь Анастасия Лагина в воротах вновь не блистала, но хозяйки держали дистанцию благодаря шикарно организованной обороне.

И все-таки ЦСКА добился своего — спасения Полины Каплиной, голы от Михайличенко и Екатерины Ильиной, и вот на 24-й минуте счет стал равным. К этому моменту лихая музыка атаки, звучавшая в дебюте, давно стихла — ростовчанки за вторую половину тайма забросили только четыре мяча, при этом два с точки. Гости действовали более стабильно, и равенство на табло к перерыву было закономерным.

Вновь выйдя на площадку, команды как будто сбросили накопившуюся энергию, за пару минут дважды обменявшись голами, а затем взяли паузу почти на шесть минут. ЦСКА пытался лидировать, возможно, чуть увлекся — и получил три мяча подряд от Алины Решетниковой и Юлии Манагаровой. Ольга Акопян взяла тайм-аут, но в заключительную четверть игры «Ростов-Дон» вновь вступил с отрывом «+3». Который единолично ликвидировала Юлия Баева. Качели продолжились до самых последних мгновений — отрыв Михайличенко, невероятный подбор и проход Юлии Манагаровой, промах Сары Ристовской с семи метров.

И логично, что судьбу трофея решили послематчевые пенальти. Хотя и тут даже пяти бросков командам не хватило. У «Ростов-Дона» не забили Кишко и Кожокарь, у ЦСКА обстучали штанги Карина Сабирова и Альбина Мурзалиева. А в итоге решающими стали еще один промах Кишко и точный бросок MVP «Финала четырех» Елены Михайличенко. Кубок снова уезжает в Москву.

«Пожалуй, больше всего меня удивило то, что ЦСКА после поражений от “Ростов-Дона” в регулярном чемпионате сумел собраться, проявить силу и волю и завоевать Кубок России. Эти две команды — украшение российского гандбола, их матчи всегда проходят в упорной борьбе, где невозможно предсказать победителя. Хотел бы поблагодарить Ростов-на-Дону за такую великолепную организацию турнира. Все прошло на высочайшем уровне», — резюмировал председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

Антон Бабошин

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