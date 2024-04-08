Гандболисты СКА и «Мешков Брест» вышли в финал чемпионата Беларуси

В полуфинальной серии вице-чемпионы страны дважды уверенно переиграли гродненский «Кронон» — 38:23 (дома) и 35:29 (в гостях). Первым финалистом стал действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест», победивший столичный БГУФК-СКА — 38:33 (дома) и 43:46 (дома).



Таким образом, в решающей серии за золото 32-го национального чемпионата встретятся «Мешков Брест» и СКА. Их первый поединок за чемпионский титул состоится 13 апреля, а повторная встреча пройдет 20 апреля. В эти же дни гандболисты «Кронона» и БГУФК-СКА будут оспаривать бронзовые награды. Медальные серии продлятся до трех побед.



Брестчане являются 15-кратными чемпионами Беларуси, причем последние 10 лет они неизменно поднимаются на высшую ступень пьедестала почета. Минские армейцы 10 раз брали золото, в последний раз это было в 2002 году. Пять раз чемпионский титул выигрывало минское «Динамо», одно золото в активе столичного «Аркатрона».



Первые встречи плей-офф женского чемпионата страны состоятся 24 апреля: «Городничанка» (Гродно) — «Витебчанка» (Витебск), «Виктория-Берестье» (Брест) — «Березина» (Бобруйск). Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 28 апреля. Победители этих серий присоединятся к двум лучшим командам регулярного сезона «Гомелю» и «БНТУ-БелАЗу».