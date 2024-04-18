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00:53 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболистки сборной Беларуси снова проиграли россиянкам в Астрахани

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение от россиянок в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После первой половины сегодняшней встречи в Астрахани белоруски уступали всего один мяч — 16:17, а во втором тайме российские гандболистки сыграли гораздо сильнее и победили с разницей в 7 мячей — 38:31. В составе белорусской команды самой результативной стала Анастасия Сивуха, забросившая 9 мячей.

Вчера в первой игре на площадке астраханского спорткомплекса «Звездный» подопечные Валерия Певницкого проиграли российской сборной с результатом 25:31.

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