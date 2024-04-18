Гандболистки сборной Беларуси снова проиграли россиянкам в Астрахани

После первой половины сегодняшней встречи в Астрахани белоруски уступали всего один мяч — 16:17, а во втором тайме российские гандболистки сыграли гораздо сильнее и победили с разницей в 7 мячей — 38:31. В составе белорусской команды самой результативной стала Анастасия Сивуха, забросившая 9 мячей.



Вчера в первой игре на площадке астраханского спорткомплекса «Звездный» подопечные Валерия Певницкого проиграли российской сборной с результатом 25:31.