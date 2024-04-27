«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

Сегодня в третьем поединке финальной серии подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли в Бресте гандболистов минского СКА с результатом 27:25. Первые 20 минут гости доминировали, но к перерыву брестчане, воспользовавшись удалениями минчан, вырвались вперед — 12:11. Незадолго до окончания второй половины встречи армейцы догнали хозяев — 24:24, но потом мешковцы снова вышли вперед и добились третьей виктории в золотой серии. В первом поединке «Мешков Брест» у себя дома выиграл со счетом 30:27, а потом в Минске вырвал победу на последней секунде — 27:26.



В серии за третье место столичный БГУФК-СКА дважды обыграл гродненский «Кронон» — 37:35 (в гостях) и 38:35 (дома). Если сегодня минчане выиграют в Гродно, то станут обладателями бронзовых наград.