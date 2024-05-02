Белорусские гандболисты не сыграют в «Финале четырех» Лиги чемпионов

Польский «Кельце» с белорусом Артемом Корольком в составе после домашней виктории над действующим победителем главного континентального турнира немецким «Магдебургом» (27:26) на выезде также уступили в основное время с минимальной разницей — 22:23. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне представителя бундеслиги — 4:3. В двух поединках Артем Королек забросил 4 мяча, всего в его активе 28 точных бросков в нынешнем сезоне ЛЧ. Год назад в решающем поединке чемпионской Лиги «Кельце» уступил «Магдебургу» с результатом 29:30 (в овертайме).



Не сумел выйти в «Финал четырех» и венгерский «Веспрем», за который выступает белорус Никита Вайлупов. В ответном четвертьфинале чемпионы Венгрии проиграли на выезде датскому «Ольборгу» с разницей в пять мячей — 28:33, а на прошлой неделе в домашней встрече выиграли с преимуществом в один мяч — 32:31. В этих встречах Никита Вайлупов забросил 11 мячей и довел свой бомбардирский счет до 60 мячей.



Еще два участника решающего этапа определятся 2 мая после заключительных матчей четвертьфинальной стадии: «Киль» (Германия) — «Монпелье» (Франция; результат первой игры — 30:39), «Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция; результат первой игры — 30:22).



«Финал четырех» пройдет 8—9 июня в немецком Кельне.