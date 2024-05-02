Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Даллас
Вегас
Футбол. Еврокубки
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Футбол. Кубок России
1.05
Динамо
Спартак
02
Футбол. Кубок России
19:15
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
19:15
ЦСКА
Зенит
Все события
00:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты не сыграют в «Финале четырех» Лиги чемпионов

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты не смогли помочь своим клубам пробиться в решающий этап Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

Польский «Кельце» с белорусом Артемом Корольком в составе после домашней виктории над действующим победителем главного континентального турнира немецким «Магдебургом» (27:26) на выезде также уступили в основное время с минимальной разницей — 22:23. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне представителя бундеслиги — 4:3. В двух поединках Артем Королек забросил 4 мяча, всего в его активе 28 точных бросков в нынешнем сезоне ЛЧ. Год назад в решающем поединке чемпионской Лиги «Кельце» уступил «Магдебургу» с результатом 29:30 (в овертайме).

Не сумел выйти в «Финал четырех» и венгерский «Веспрем», за который выступает белорус Никита Вайлупов. В ответном четвертьфинале чемпионы Венгрии проиграли на выезде датскому «Ольборгу» с разницей в пять мячей — 28:33, а на прошлой неделе в домашней встрече выиграли с преимуществом в один мяч — 32:31. В этих встречах Никита Вайлупов забросил 11 мячей и довел свой бомбардирский счет до 60 мячей.

Еще два участника решающего этапа определятся 2 мая после заключительных матчей четвертьфинальной стадии: «Киль» (Германия) — «Монпелье» (Франция; результат первой игры — 30:39), «Барселона» (Испания) — «Пари Сен-Жермен» (Франция; результат первой игры — 30:22).

«Финал четырех» пройдет 8—9 июня в немецком Кельне.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь