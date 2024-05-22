17:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» первым пробился в финал Кубка Беларуси по гандболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом розыгрыша гандбольного Кубка Беларуси стал «Мешков Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в стартовом полуфинальном матче на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» действующий чемпион страны уверенно обыграл обладателей бронзы гандболистов гродненского «Кронона» с перевесом в 9 мячей — 34:25.

Соперник брестчан по завтрашнему финалу определится после сегодняшнего минского дерби, в котором нынешние владельцы Кубка страны гандболисты СКА встретятся со своим фарм-клубом БГУФК-СКА.

Победители полуфинальных баталий завтра разыграют главный трофей, а неудачники встретятся в матче за третье место. Телеканал «Беларусь 5» покажет все матчи в прямом эфире.

В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша СКА одолел «Мешков Брест» со счетом 32:29, завоевав свой девятый трофей. В активе брестского клуба 13 побед, столичный «Аркатрон» трижды брал Кубок, два раза его выигрывало минское «Динамо».

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