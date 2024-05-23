«Мешков Брест» в 14-й раз завоевал Кубок Беларуси по гандболу

Сегодня в решающем поединке на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» брестчане уверенно переиграли своих извечных соперников гандболистов минского СКА с разницей в семь мячей — 29:22. До этого армейцы дважды подряд выигрывали Кубок страны. В золотой серии недавно завершившегося национального первенства брестчане обыграли минчан с общим счетом 3:0. На следующей неделе два лучших белорусских клуба завершат сезон выступлением в «Финале четырех» розыгрыша SEHA-лиги, который пройдет на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» с 31 мая по 2 июня.



Бронзу нынешнего кубкового турнира завоевали гандболисты гродненского «Кронона», одолевшие в серии послематчевых пенальти столичный БГУФК-СКА.



В кубковом финале 2023 года минский СКА одолел «Мешков Брест» (32:29), а годом ранее армейцы выиграли в решающем поединке у гандболистов «Машеки» из Могилева (30:20). В активе брестского клуба 14 кубковых побед, у СКА — 9 трофеев, минский «Аркатрон» трижды брал кубок, два раза его выигрывало минское «Динамо».



Обладательницами Кубка Беларуси среди женских команд стали гандболистки «БНТУ-БелАЗа», которые после пятилетнего перерыва выиграли в финале у «Гомеля» — 27:22. Для «БНТУ-БелАЗа» это 17-й Кубок Беларуси в истории, «Гомель» брал трофей восемь раз. Эти же соперницы встречаются в золотой серии чемпионата страны. В первом матче команда Константина Шароварова уверенно переиграла гомельчанок на их площадке — 33:24. Второй поединок серии до двух побед состоится 25 мая в Минске. В стартовом матче бронзовой серии гандболистки «Городничанки» победили в Гродно брестский клуб «Виктория-Берестье» с результатом 30:23. Вторая встреча пройдет 25 мая в Бресте.