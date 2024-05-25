Драма в финале. ЦСКА сломил «Ростов-Дон» во втором овертайме и стал чемпионом

Гандбол, женский чемпионат России, финал, ЦСКА обыграл Ростов-Дон и стал чемпионом, результат | Источник: ПГК ЦСКА

Что за матч выдали ЦСКА и «Ростов-Дон» в финале чемпионата страны по гандболу среди женских команд! 80 минут чистого игрового времени вместо положенного часа, отбитый пенальти на последних секунда основного времени, чудо-гол от бывшей теннисистки в овертайме и какая-то нереальная игра от гандболистки, которая по ходу сезона внезапно брала длительную паузу.

Такой матч мог украсить финал любого турнира — Олимпийских игр, чемпионата мира или Европы, Лиги чемпионов. Обе команды выдали то, чего так и не дождались в финале мужской Суперлиги, где ЦСКА буднично переиграл «Чеховских медведей».

В женском финале эмоции просто перехлёстывали через край. В первой игре в Ростове-на-Дону московская команда добилась вроде бы уверенной победы, но концовка той встречи показала, что в Москве в ответной игре будет настоящая жара. На деле была не жара, а самое настоящее пекло. Команды вышли на площадку драться и друг друга не жалели.

Хозяйки начали игру на космических скоростях и менее чем за минуту забили два гола. Ошеломляющее начало, но «Ростов-Дон» это не смутило. Подопечные Ирины Дибировой быстро отыгрались, и далее пошла игра на встречных курсах, атака на атаку, нарушение на нарушение, гол на гол. На перерыв команды ушли при равном счёте — 13:13.

Во втором тайме ЦСКА постоянно вёл в счёте. Сначала два мяча — ростовчанки сравняли. А менее чем за восемь минут до окончания 30-минутки — уже четыре мяча. Вот она, победа? Да ещё у «Ростова» удаление заработала Дарья Стаценко, основной защитник. Нет. Даже четыре гола преимущества в таких матчах не являются гарантией. Гостьи сравняли счёт.

Судьба чемпионства могла решиться за 16 секунд до окончания основного времени, когда ЦСКА получил право на семиметровый. На бросок отправилась героиня Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Ильина. И полусредняя, не промахивавшаяся в полуфинале тех Игр в битве с норвежками, дрогнула перед 20-летней Анастасией Казьменко.

Москвички уже готовились праздновать чемпионство, но вместо этого команды отправились играть овертайм, где накал борьбы стал ещё сильнее. Ростовчанки забросили после прорезки своего капитана Юлии Манагаровой, а ЦСКА упустил идеальную возможность отыграться — Сара Ристовска не забила «семерик». Вернее, забила, но при исполнении броска заступила за линию — судьи гол отменили.

А под конец первой пятиминутки овертайма левша Екатерина Зеленкова, вроде бы потерявшая доверие главного тренера и прочно усевшаяся на скамейку запасных, увеличила преимущество «Ростова» классным броском с переводом. Теперь отыгрываться вынужден был ЦСКА. Команда Ольги Акопян не только сделала это, но и за 23 секунды до окончания первого овертайма вышла вперёд после классной атаки, которую завершила Юлия Козаченко.

Ростовчанки к тому же ещё и удаление заработали. Да и в последней атаке выглядели неубедительно. Максимум, чего они добились — права на девятиметровый за три секунды до сирены. И тут Ирина Дибирова от отчаяния сделала гениальный ход: она выпустила на этот бросок белоруску Алину Кишко, начинавшую сезон в «Ладе», где её промариновал на скамейке уже бывший главный тренер Дмитрий Тихон.

Кишко перешла в «Ростов-Дон», где тоже получала крохи игрового времени. Но тут ситуация была безвыходной. Легендарная Анна Сень отпасовала на Кишко, тут же поставила заслон, а Алина мощнейшим броском отправила мяч в девятку. Для спортсменки, пришедшей в гандбол из тенниса, это как подачу выполнить. Ростовчанки вновь спаслись.

Они бились и во втором овертайме, но у ЦСКА осталось больше сил. Плюс ко всему в их составе была Елена Михайличенко, продемонстрировавшая феноменальную, нереальную игру. Эта гандболистка по ходу сезона объявила о приостановке карьеры и отдыхала несколько месяцев. Без неё ЦСКА лихорадило, команда ни шатко, ни валко провела регулярный чемпионат. А когда Михайличенко вернулась, ЦСКА преобразился.

В финале Елена не была самой результативной, она вообще непривычно мало атаковала. Но как тонко она вела игру в атаке, какие передачи отдавала партнёршам и как действовала в защите! Выиграла, конечно, вся команда. Но Михайличенко была великолепна. Именно она всё и решила в ключевой момент своим действиями.

ЦСКА победил 33:31 и в третий раз с момента своего создания (пять лет назад) выиграл золотые медали. «Ростов-Дон», семикратный чемпион страны, — второй. Ростовчанки наверняка — и даже не беспочвенно — будут говорить, что судейство было не в их пользу в обоих матчах. Но утверждать это могут только эксперты и члены соответствующих комиссий. В целом ЦСКА по ходу финальной серии был сильнее, и если бы не чудесные спасения, мог решить всё в основное время. Бронзу впервые с 2018 года завоевала «Астраханочка».