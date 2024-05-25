Российская гандболистка Анна Вяхирева стала двукратной чемпионкой Норвегии | Источник: Чемпионат.com

Во втором матче финальной серии женского чемпионата Норвегии «Кристиансанд» обыграл «Сторхамар» со счётом 32:27 (14:13) и в седьмой раз подряд стал чемпионом страны. Анна Вяхирева пятью заброшенными мячами помогла команде одержать победу во втором матче.

Ранее российская гандболистка тала двукратной обладательницей Кубка Норвегии. Она выступает за скандинавскую команду с июня 2022 года. В 2023 году россиянка впервые в карьере стала победительницей Лиги чемпионов.