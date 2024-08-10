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Норвежские гандболистки стали олимпийскими чемпионками Олимпиады в Париже

Женская сборная Норвегии по гандболу завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Источник: Reuters

В матче за первое место в олимпийском турнире они со счётом 29:21 (15:13, 15:8) обыграли команду Франции.

Ранее бронзовыми призёрами Олимпиады в Париже стали датские гандболистки, которые в матче за третье место обыграли команду из Швеции со счётом 30:25 (15:13, 15:12).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.