«Мешков Брест» и «Зенит» победили на старте Кубка Белгазпромбанка

В стартовом поединке на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» вторая сборная Беларуси, в составе которой под началом Юрия Шевцова играют перспективные молодые игроки, в упорной борьбе уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга с разницей в пять мячей — 33:38.



Во втором матче действующий победитель этих соревнований «Мешков Брест» переиграл чемпиона России московский ЦСКА со счетом 27:23.



Завтра резервисты белорусской сборной будут соперничать с москвичами (начало в 14.00), а брестчане сыграют с зенитовцами (начало в 16.00), в последний соревновательный день, 17 августа, две российские команды сыграют между собой (начало в 10.00), а «Мешков Брест» встретится с молодыми подопечными Юрия Шевцова (начало в 12.00).



Впервые Кубок Белгазпромбанка был разыгран в 2008 году, хозяева турнира брестчане выигрывали главный приз девять раз, по одному разу трофей завоевывали французские «Дюнкерк» (2011) и «Ним» (2019), польская «Висла» из Плоцка (2012), северомакедонский «Вардар» из Скопье (2013), украинский «Мотор» из Запорожья (2014) и национальная сборная Беларуси (2022).