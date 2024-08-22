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Гандболисты ЦСКА во второй раз подряд выиграли Суперкубок России

В финале команда победила «Пермских медведей» со счетом 35:32.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 35:32 обыграл команду «Пермские медведи» в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

ЦСКА по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат России, кубок и суперкубок страны. «Пермские медведи» получили право сыграть в матче за Суперкубок России как финалист прошлогоднего розыгрыша кубка страны.

Суперкубок России разыгрывается с 2014 года. Девять раз трофей выигрывали «Чеховские медведи». В прошлом году ЦСКА обыграл подмосковную команду со счетом 31:26.