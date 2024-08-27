Александр Медведев предложил создать профессиональную гандбольную лигу

«Гандбольная команда второй год функционирует в системе “Зенита” и нацелена на самые высокие места, — сказал Медведев. — Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку по всем направлениям и считаем возможным начать обсуждение создания профессиональной гандбольной лиги, которая бы непосредственно занималась организацией и проведением мужской и женской Суперлиги. Для этого, безусловно, требуется провести основательную подготовительную работу».