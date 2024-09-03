Чемпионки с Суперкубком. ЦСКА сохранил трофей

Такое положение дел южанок устраивать не могло, и после перерыва они бросились в погоню, сократив разрыв до «-2». Но тут же статус-кво восстановила Ильина — на протяжении 10 минут второго тайма у ЦСКА забивала только она, а у соперниц — Кристина Кожокарь и Ксения Макеева. «Ростов-Дон» сдаваться и не думал, и у гостей хватило сил на штурм уже во второй половине тайма. Армейская команда подсела, стала ошибаться, а у соперниц открылось второе дыхание — и вот Алина Кишко на 54-й минуте сравняла счет. Но в тот самый момент, когда казалось, что ростовчанки точно дожмут чемпионок, две потери в большинстве обернулись быстрыми отрывами и пропущенными голами. Победную же точку поставила новичок Семина.