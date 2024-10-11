Вяхиреву признали лучшей гандболисткой месяца в чемпионате Франции

Вяхиревой 29 лет, до перехода в «Брест» она выступала за норвежский клуб «Вайперс», с которым выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Также спортсменка играла за «Ростов-Дон», «Астраханочку» и звенигородскую «Звезду». В составе сборной России она выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.