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Вяхиреву признали лучшей гандболисткой месяца в чемпионате Франции

Россиянка с этого сезона выступает за «Брест».

Источник: AP 2023

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Российскую гандболистку «Бреста» Анну Вяхиреву признали лучшим игроком месяца в чемпионате Франции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В трех матчах «Брест» одержал три победы и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Вяхирева забросила 12 мячей. Россиянка перешла в «Брест» в июле текущего года.

27 июня Европейская федерация гандбола признала Вяхиреву лучшей правой полусредней в сезоне-2023/24. В прошлом сезоне Вяхирева стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забив 113 голов в ворота соперниц.

Вяхиревой 29 лет, до перехода в «Брест» она выступала за норвежский клуб «Вайперс», с которым выиграла Лигу чемпионов в сезоне-2022/23. Также спортсменка играла за «Ростов-Дон», «Астраханочку» и звенигородскую «Звезду». В составе сборной России она выиграла золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.