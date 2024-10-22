Большая трагедия для мирового гандбола: в Норвегии не нашли денег на лучший клуб мира

«Мы сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб, однако подавляющее большинство членов совета директоров пришло к выводу, что нет смысла продолжать управлять клубом. Денег для того, чтобы дотянуть до лета, у нас не было. Мы могли бы продержаться несколько месяцев, но тогда проблемы только накопились бы.



У нас была возможность получить средства от государства, однако только в случае гарантий, что мы смогли бы существовать ещё долго. Мы не смогли этого гарантировать. Некоторые инвесторы выдвигали такие же условия.

Несколько бизнес-групп хотели внести деньги, но отказались. В первую очередь потому, что хотели получить контроль над клубом, чего Норвежская гандбольная ассоциация делать не позволяет. Впрочем, мы не хотели такого поворота и сами.



Игроки и тренеры уйдут бесплатно», — сказал Гитмарк VG.