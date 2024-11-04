«Ростов-Дон» прервал неудачную серию матчей с ЦСКА. Действующий чемпион буксует на старте сезона

Однако красно-синие далеко своего соперника не отпускали. Максимальное преимущество гостей за тайм составляло два мяча. Иногда москвички забивали очень эффектно. Так, например, изящно закрутила мяч и обвела вратаря Валерия Собкало, прорвавшись по правому флангу. Особой похвалы заслуживает Анастасия Илларионова. Для капитана ЦСКА это была лишь вторая игра после тяжелейшей травмы. В июле она перенесла операцию. В матче чемпионата против «Ростов-Дона» Илларионова была одной из лучших в составе своей команды. Помимо самоотверженной игры в защите, она стала самой результативной гандболисткой в первом тайме — четыре гола.