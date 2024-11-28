Олимпийская чемпионка из России отказалась менять гражданство

«Мои выступления за сборную России — это большая и красивая история, и мне абсолютно не хочется ее смазывать, даже если вдруг я решу закончить с гандболом и у меня никогда больше не будет возможности играть под российским флагом», — подчеркнула спортсменка. При этом Вяхирева не исключила возможность смены гражданства в случае, если она создаст семью с мужчиной из другой страны.