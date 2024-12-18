«Мешков Брест» добыл 14-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня в центральном поединке очередного тура действующие чемпионы переиграли на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» своих главных конкурентов гандболистов минского СКА с результатом 30:26. Как и ожидалось, встреча двух фаворитов получилась очень напряженной. В начале первого тайма гости ни в чем не уступали хозяевам, но к перерыву брестчане все же сумели оторваться на три гола — 16:13. Во второй половине встречи мешковцы полностью контролировали ход игры и в итоге победили с перевесом в четыре мяча. После 14-й кряду виктории «Мешков Брест» оторвался от минчан на четыре балла, набрав 28 очков из 28 возможных.