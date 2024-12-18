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«Мешков Брест» добыл 14-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» продлил победную серию в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в центральном поединке очередного тура действующие чемпионы переиграли на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» своих главных конкурентов гандболистов минского СКА с результатом 30:26. Как и ожидалось, встреча двух фаворитов получилась очень напряженной. В начале первого тайма гости ни в чем не уступали хозяевам, но к перерыву брестчане все же сумели оторваться на три гола — 16:13. Во второй половине встречи мешковцы полностью контролировали ход игры и в итоге победили с перевесом в четыре мяча. После 14-й кряду виктории «Мешков Брест» оторвался от минчан на четыре балла, набрав 28 очков из 28 возможных.

Также сегодня «Аист Китая» проиграл в Минске гандболистам «Машеки» из Могилева со счетом 29:36. Гандболисты «Гомеля» у себя дома выиграли у МОГК с результатом 33:26.

После сегодняшних встреч положение в группе лидеров таково: «Мешков Брест» — 28 очков (14 матчей), СКА — 24 (14), «Гомель» — 17 (14), «Машека» — 17 (14).

В соревнованиях женских команд после 13 туров впереди гандболистки «БНТУ-БелАЗа» и «Гомеля», у которых по 23 очка, на три балла отстает гродненская «Городничанка», которая недавно обыграла обоих фаворитов турнира.