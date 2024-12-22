Чемпионы забуксовали на старте, соперники этим пользуются. OLIMPBET Cуперлига радует своей интригой

Не все ладится у действующего чемпиона — ЦСКА. В прошлом сезоне на этом отрезке красно-синие были непобедимыми, а сейчас в графе поражений стоит цифра 4. К тому же два из них — от команд, которые находятся вне лидирующей пятерки — «СГАУ-Саратова» и «Динамо-Сунгуля». Главный тренер ЦСКА Олег Ходьков в интервью «СЭ» объяснил неудачи команды недостатком концентрации в определенных моментах и кадровыми проблемами. У армейцев на старте сезона много травм. Например, до конца сезона выбыл белорусский разыгрывающий Артур Рудь, который в матче с «Зенитом» порвал крестообразные связки. Серьезно сказывается на игре команды и потеря Юлиана Гирика.