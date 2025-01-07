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Россиянин и белорус сцепились на Играх дружбы: «Вспышка гнева или адреналина. Точно не красит вид спорта»

Гандболист сборной России Илья Белевцов прокомментировал стычку с белорусом Никитой Вайлуповым.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник россияне во второй раз подряд уступили Белоруссии на товарищеском турнире Игры дружбы (28:32). В конце второго тайма Белевцов и Вайлупов устроили потасовку, в результате которой первый получил красную карточку, а второй — синюю (дается за особо грубые нарушения правил с обязательным занесением случившегося в протокол; это может повлечь за собой разбирательство дисциплинарного комитета и наложение дополнительных санкций на игрока, нарушившего правила. — Sport24).

«Думаю, что у нас ближе к концовке второго тайма было много сумбура, если бы чуть его убрать, то до верного довели бы. Немного в защите не получилось, есть над чем работать. Можно сказать, что недопонимание, не было никакой драки. Бывает такое, вспышка гнева или адреналина, но ничего злобного нет, все друг с другом общаются. Мы помирились, нет никаких обид, пожали руки. Надеюсь, что больше такого не повторится. Понимаю, что некрасиво такое, точно не красит вид спорта. Синяя карточка? Гандбол — жесткий вид спорта», — цитирует Белевцова ТАСС.