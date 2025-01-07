Россиянин и белорус сцепились на Играх дружбы: «Вспышка гнева или адреналина. Точно не красит вид спорта»

«Думаю, что у нас ближе к концовке второго тайма было много сумбура, если бы чуть его убрать, то до верного довели бы. Немного в защите не получилось, есть над чем работать. Можно сказать, что недопонимание, не было никакой драки. Бывает такое, вспышка гнева или адреналина, но ничего злобного нет, все друг с другом общаются. Мы помирились, нет никаких обид, пожали руки. Надеюсь, что больше такого не повторится. Понимаю, что некрасиво такое, точно не красит вид спорта. Синяя карточка? Гандбол — жесткий вид спорта», — цитирует Белевцова ТАСС.