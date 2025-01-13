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Европу не допустили до спарринг-игр со сборной России по гандболу

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ряд европейских национальных команд не допустили до спарринг-игр со сборными России по гандболу, несмотря на ранее достигнутые договоренности, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в приказе министерства спорта об утверждении программы развития гандбола в России на 2025−2028 годы, соответствующие запреты поступили со стороны Европейской федерации гандбола (EHF) и Международной федерации гандбола (IHF).

«В предстоящем сезоне были достигнуты договоренности провести спарринг-игры с рядом европейских сборных, но в последний момент был получен отказ со ссылкой на недопуск со стороны EHF и IHF. Запланировано проведение товарищеских матчей со сборной Белоруссии, а также есть договоренность провести ряд матчей со сборной Китая», — говорится в документе.

В марте 2022 года IHF и EHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.