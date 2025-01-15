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«Мешков Брест» выиграл 15-й матч подряд в чемпионате Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мужского чемпионата Беларуси по гандболу победно начали второй этап, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Соцсети

Действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест» одержал свою 15-ю викторию кряду, обыграв в гостях гандболистов «Гомеля» с результатом 32:23. Идущий вторым минский СКА уверенно переиграл в Могилеве «Машеку» со счетом 32:18. Положение команд после 15 туров: «Мешков Брест» — 30 очков, СКА — 26, «Гомель» — 17, «Машека» — 17.

В стартовых играх второго этапа женского первенства лидеры — гандболистки «БНТУ-БелАЗа» — победили в Гродно местную «Городничанку» — 30:25. Гандболистки «Гомеля» также на выезде были сильнее спортсменок брестской «Виктории-Берестья» — 31:25. Положение команд: «БНТУ-БелАЗ» — 27 очков, «Гомель» — 25, «Городничанка» — 22, «Виктория-Берестье» — 14.