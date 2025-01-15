«Мешков Брест» выиграл 15-й матч подряд в чемпионате Беларуси

Действующий чемпион Беларуси «Мешков Брест» одержал свою 15-ю викторию кряду, обыграв в гостях гандболистов «Гомеля» с результатом 32:23. Идущий вторым минский СКА уверенно переиграл в Могилеве «Машеку» со счетом 32:18. Положение команд после 15 туров: «Мешков Брест» — 30 очков, СКА — 26, «Гомель» — 17, «Машека» — 17.