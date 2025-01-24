На СВО погиб вратарь гандбольной команды. Вероятно, в результате артобстрела

«Илья является нашим воспитанником, в нашей “медвежьей” семье он был с самого детства. В Суперлиге ему поиграть не довелось, но он выступал за наш дубль, после чего — в Первой лиге и в Высшей лиге. Контракт он подписал чуть больше чем за месяц до отправки на СВО, на связь он перестал выходить 21 декабря», — цитирует ТАСС.