Неуязвимых нет. ЦСКА нанес «Ростов-Дону» первое поражение в чемпионате

И вот в ключевом для москвичек матче первого этапа они сумели обыграть «Ростов-Дон», причем на выезде. Для этого сошлось много факторов, но если вкратце — ЦСКА провел сильный матч, здорово отработав во всех линиях, тогда как ростовчанки сыграли не слишком выразительно. Например, у «Ростов-Дона» не попали в игру оба голкипера, тогда как армейский вратарь Полина Каплина поймала настоящий кураж, сделав 11 спасений после 33 бросков. Не нашли управу ростовские защитники на Антонину Санталову и Варвару Семину, забросивших на двоих 13 мячей. Итог — 30:26 в пользу ЦСКА.