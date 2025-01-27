Португалия выбила Испанию с чемпионата мира! Даже Роналду оценил бы

Именно это поражение в итоге поставило крест на шансах команды пройти дальше. В основной раунд сборная Норвегии пробилась, но с нулём очков, ведь было ещё и поражение от Португалии. И даже победы во всех матчах основного раунда не спасли команду от вылета. Конечно, Норвегия — не Дания. Но всё же в четвертьфинале эту сборную видели практически все.