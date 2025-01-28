Ирина Дибирова: «Не хочется проходить через поражения, но без них не обойтись»

— Чем дольше тренер работает с командой, тем проще — ты чувствуешь своих игроков, они понимают твои требования. Если брать нынешнюю ситуацию и то, что было год назад, то вот эта притирка уже произошла. И сейчас тренировочный процесс основан на том, чего мы хотим добиться. Сами девчонки уже понимают, к чему мы стремимся, какой у нас план, для чего мы сегодня делаем одно, а завтра — другое, у кого в команде какие функции. Это главное отличие. Ведь, когда приходит новый штаб, игрокам всегда непросто — не хочу сказать, что мы кардинально все поменяли, но у каждого тренера свое видение, он что-то привносит в командную атмосферу. Да, мы понесли пару кадровых потерь, уехала в Европу Лера Кирдяшева, завершила карьеру Алина Решетникова, но пришли Анастасия Шавман и Юлия Бабенко — состав в целом стабильный, и это для нас плюс.