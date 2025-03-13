«Оказывается, учить детей русскому — преступление». Экс-гандболистка Медведева сбежала из Норвегии из-за русофобии

Российская экс-гандболистка Ольга Медведева (до замужества — Чернова) рассказала о причинах, по которым она вместе с семьей покинула Норвегию. По ее словам, местные власти хотели отобрать у спортсменки детей по очень странному поводу.
Возмутительные обвинения
Медведева давно живет в Норвегии — она переехала в эту страну в юном возрасте, выступала за местный «Ларвик», с которым выигрывала Лигу чемпионов. До недавнего времени все было хорошо. «Мы нашей семьей прожили в Норвегии 18 лет. Все три наши дочери родились в этой стране. И всех в принципе все устраивало. У меня и у супруга Алексея была хорошая работа, дочери учились в школе, никаких проблем не было. Дочерей у нас три. Старшей Александре 13 лет, средней Виктории — 8. И самой младшей Веронике — 5. Две старшие ходили в норвежскую школу», — рассказала Ольга в интервью порталу handballfast.ru.
Однако в прошлом году норвежские власти внезапно ополчились на семью Медведевых — захотели отобрать детей по дикому предлогу: «Как гром среди ясного неба — звонок из полиции мне на работу: “Срочно приезжайте в отделение”. Как законопослушные граждане мы с мужем тут же приехали. И там нам сказали, что две наши старшие дочери сейчас тоже в полиции, находятся на допросе. Нам показали видеозапись их диалога с полицейскими. И стали упрекать нас за то, что мы ужасно относимся к нашим детям. Кормим их непонятной русской едой, заставляем учить уроки, заставляем смотреть мультики на русском языке. Мол, зачем девочкам, родившимся в Норвегии, учить русский язык?».
По словам Медведевой, претензии полиции доходили до абсурда: «Что девочки ели вчера и сегодня на ужин? Куриные сердечки? Печень? Что это за еда вообще такая? Русские мультфильмы — с какой стати их вообще нужно смотреть? В Норвегии в школах почти не задают домашних заданий. Норма на их выполнение — всего 10 минут. Ну, а мы с мужем, понятное дело, сами занимались с дочерьми, старались их чему-то научить. В том числе, конечно, учили русскому языку, очень хотели, чтобы они его не забывали. Оказывается, учить детей русскому — это издевательство над детьми и преступление… То есть мы — ужасные и неадекватные родители, которые дочерей неправильно воспитывают, неправильно кормят и говорят с ними на неправильном языке».
Спортсменка заявила — ситуация была серьезнейшей: «Мы обратились в российское посольство — и нам подтвердили, что проблема очень и очень тяжелая. В любой момент у нас могли забрать детей и отдать их на воспитание в другую семью. А если еще, не дай Бог, на допросе выяснится, что хоть раз имел место банальный шлепок по попе — все, это лишение родительских прав, дочерей у нас заберут. Это нормальная практика для Норвегии. И в этой ситуации нам ничего другого не оставалось, как бросить дом, хорошую работу, школу — и бежать в Россию. Доказывать, что мы не верблюды, а нормальные люди — бесполезно».
Повсеместная русофобия
Кроме ситуации с дочерьми Медведева рассказала, как поменялось отношение к семье в Норвегии после начала СВО. Экс-гандболистка рассказала, что особенно тяжело было мужу: «Он работал в госструктуре. На супруга постоянно оказывалось давление. У него на работе были настоящие националисты».
Что касается себя, Медведева сразу обозначила личные границы — но это не особо помогло: «Я на работе сразу обозначила, что о политике дискутировать не хочу. Но, конечно, разговоров про то, какие все русские негодяи и гады, все равно хватало».
40-тысячный Ларвик, в котором проживала семья Медведевых, с началом СВО окрасился в желто-синие цвета. «Едешь по Ларвику — на всех зданиях государственных учреждений висят желто-голубые флаги. Словно не по Норвегии едешь, а по Украине», — сказала Ольга.
Несмотря на проблемы, россиянка все равно скучает по Норвегии. Честно призналась — в Москве не хватает природы. «Муж у меня охотник — ну, а мы с дочерьми больше по грибам и по ягодам… Для любителей природы Норвегия — настоящий рай. Честно, норвежских гор, холмов, моря в Москве сейчас не хватает», — заявила Медведева.
Норвежский «Ларвик» стал главным клубом в карьере Медведевой — вместе с этой командой россиянка выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ. В сборную России Медведева не вызывалась.
Егор Сергеев