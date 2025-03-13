«Оказывается, учить детей русскому — преступление». Экс-гандболистка Медведева сбежала из Норвегии из-за русофобии

По словам Медведевой, претензии полиции доходили до абсурда: «Что девочки ели вчера и сегодня на ужин? Куриные сердечки? Печень? Что это за еда вообще такая? Русские мультфильмы — с какой стати их вообще нужно смотреть? В Норвегии в школах почти не задают домашних заданий. Норма на их выполнение — всего 10 минут. Ну, а мы с мужем, понятное дело, сами занимались с дочерьми, старались их чему-то научить. В том числе, конечно, учили русскому языку, очень хотели, чтобы они его не забывали. Оказывается, учить детей русскому — это издевательство над детьми и преступление… То есть мы — ужасные и неадекватные родители, которые дочерей неправильно воспитывают, неправильно кормят и говорят с ними на неправильном языке».