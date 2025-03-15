Белорусы разгромили гандболистов Китая на турнире в Иране

Сегодня в своем заключительном поединке белорусы со счетом 33:22 уверенно переиграли команду Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. В первой игре команда Юрия Шевцова уступила российским гандболистам — 34:35, а затем победила сборную Ирана с результатом 30:24.