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Белорусы разгромили гандболистов Китая на турнире в Иране

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси победно завершили выступление на международном турнире в иранском Ширазе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем заключительном поединке белорусы со счетом 33:22 уверенно переиграли команду Китая, которую тренируют белорусские специалисты Олег Шарейко и Игорь Папруга. В первой игре команда Юрия Шевцова уступила российским гандболистам — 34:35, а затем победила сборную Ирана с результатом 30:24.

Во втором сегодняшнем матче россияне уступили иранцам — 30:34. Итоговое положение: Беларусь — 4 очка, Иран — 4, Россия — 4, Китай — 0. Белорусы заняли первое место благодаря лучшей разнице мячей в играх с иранцами и россиянами.