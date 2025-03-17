Людмила Бодниева во главе ЦСКА впервые обыграла «Ростов-Дон»

OLIMPBET Суперлига. Женщины
«Ростов-Дон» — ЦСКА — 23:27 (13:16).
- Р: Кожокарь (4), Стаценко (4).
- Ц: Сабирова (5), Семина (4).
Волею регламента новые серии «российского классико» женского гандбола радуют регулярностью. Встреча второго круга второго этапа OLIMPBET Суперлиги стала уже пятой в сезоне. Дебютная — в матче за Суперкубок страны — завершилась успехом красно-синих. На первом этапе чемпионата соперники обменялись победами, а в первом круге второй части предварительного этапа выиграл «Ростов-Дон», которому в принципе очки в последних матчах даются с большим трудом.
В четырех матчах армейским клубом успели поруководить три тренера — Олегу Кулешову и Надежде Муравьевой победить южанок удавалось, а вот Людмила Бодниева в первой встрече уступила. Поэтому в Ростове-на-Дону у армейского коллектива и его тренера была дополнительная задача — обыграть принципиального соперника.
Да и победа, как бы это ни звучало по отношению к такому противостоянию, нужнее была именно ЦСКА — столичная команда борется за вторую строчку. «Ростов-Дон» же, опережая преследователей на 5 очков за четыре тура до финиша этапа, практически гарантировал себе первое место перед плей-офф.
Засуха
Мандраж в начале чувствовался у обеих сторон, оттого вышел и не слишком результативный старт — 2:1 к пятой минуте. Лучше с волнением справились гостьи — армейская оборона была активна, соперниц удавалось прихватывать достаточно далеко от шести метров. А если до бросков доходило, то в воротах спасала Полина Каплина.
«Ростов-Дон» угодил в голевую засуху, которую спустя шесть минут прервала опытная Анна Сень. За это время ЦСКА успел оторваться на четыре мяча, превратив 1:2 в 6:2. После гола Сень хозяйки пришли в себя, стала выручать голкипер Юлия Грацкевич, потому к середине тайма удалось сократить разницу и даже вынудить Бодниеву взять тайм-аут при счете 8:6 в пользу ее команды.
Во второй половине тайма ЦСКА атаковал уже не так успешно: перестало лететь у Варвары Семиной, зато сверкнула Карина Сабирова — у нее четыре гола из семи последних командных в тайме. У хозяек явного лидера не нашлось, забрасывали все по очереди. Кроме Анастасии Шавман, передавшей накал противостояния — сначала она сильнейшим броском с шести метров угодила сильно выше створа ворот, а затем с семи метров бросила с таким отскоком, что мяч перелетел перекладину. Переизбыток желания налицо!
Несмотря на трудности в нападении, оборонялся ЦСКА качественно и приблизиться к себе «Ростов-Дону» не позволял — 16:13 перед перерывом.
Засуха-2
С накалом на площадке не справлялась техника — в конце первого тайма возникли проблемы с хронометражем, что привело к спорам со стороны ЦСКА и удалению игрока за ранний выход после удаления.
Штраф продлился и на старте второго тайма. Однако это не помогло хозяйкам, реализовать большинство не получилось. В равных составах счет голам открыла Алина Кишко лишь на 33-й минуте, после чего у «Ростов-Дона» наступила вторая серия засухи — семь минут прошло до следующего гола белорусской полусредней, а затем еще четыре до точного броска Екатерины Зеленковой.
К середине половины ЦСКА оторвался на семь мячей. Видимо, эта разница оказалась триггером, потому что хозяйки собрались, стали лучше обороняться и начали сокращать отрыв. Когда от преимущества осталось четыре мяча, Бодниева взяла тайм-аут. Екатерина Левчина прервала голевое уже армейское затишье.
«Ростов-Дон» не сдался, но у соперниц на авансцену снова вышли лидеры стартового отрезка — Семина забросила дважды, а Каплина сделала несколько сейвов. В том числе за мгновения до сирены, парировав пенальти и красиво зафиксировав итоговый счет — 27:23 в пользу ЦСКА.
Это первая победа для главного тренера армейской команды Людмилы Бодниевой над «Ростов-Доном». И 19-я в противостоянии для ЦСКА, который снова вышел вперед по количеству успехов в класико — 19:18.
Теперь главное российское противостояние мы, скорее всего, увидим только в плей-офф. А вот на какой стадии — узнаем в мае.
Николай Спирчагов