Людмила Бодниева во главе ЦСКА впервые обыграла «Ростов-Дон»

Во второй половине тайма ЦСКА атаковал уже не так успешно: перестало лететь у Варвары Семиной, зато сверкнула Карина Сабирова — у нее четыре гола из семи последних командных в тайме. У хозяек явного лидера не нашлось, забрасывали все по очереди. Кроме Анастасии Шавман, передавшей накал противостояния — сначала она сильнейшим броском с шести метров угодила сильно выше створа ворот, а затем с семи метров бросила с таким отскоком, что мяч перелетел перекладину. Переизбыток желания налицо!