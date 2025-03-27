Даниил Шишкарев: «Российский чемпионат определенно стал сильнее»

— Мы ошибались там, где не должны были. Домашнее поражение в матче против «Динамо-Сунгуль» и гостевая осечка во встрече со СГАУ-Саратовом не позволили нам бороться за первое место на предварительном этапе. Да, в прошлом сезоне мы выиграли все три внутренних трофея, но я бы не сказал, что у команды ушел голод до побед. Я думаю, что в плей-офф команда будет более сконцентрированной и заточенной на результат.