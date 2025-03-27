Даниил Шишкарев: «Российский чемпионат определенно стал сильнее»

— По итогам регулярного чемпионата суперлиги ниже четвертого места ЦСКА уже не упадет, но и выше третьего не поднимется. Почему результат хуже, чем в прошлом сезоне, когда армейский клуб выиграл регулярный чемпионат, уступив всего в одном матче?
— Мы ошибались там, где не должны были. Домашнее поражение в матче против «Динамо-Сунгуль» и гостевая осечка во встрече со СГАУ-Саратовом не позволили нам бороться за первое место на предварительном этапе. Да, в прошлом сезоне мы выиграли все три внутренних трофея, но я бы не сказал, что у команды ушел голод до побед. Я думаю, что в плей-офф команда будет более сконцентрированной и заточенной на результат.
— У ЦСКА есть два возможных соперника по первому раунду плей-офф суперлиги — «Динамо-Сунгуль» и «Пермские медведи». Кто кажется более предпочтительным?
— С обеими командами игры в нынешнем сезоне складываются сложно. Поэтому я подойду к этому вопросу прагматично. С точки зрения логистики удобнее добираться до Перми: ты прилетаешь сразу в пункт назначения. Чтобы оказаться в Снежинске, нужно прилететь в Екатеринбург, а потом еще на автобусе ехать до места. Плюс полет до Екатеринбурга занимает примерно на 50 минут больше, чем до Перми. А сами команды вполне сопоставимы по уровню.
— До завершения регулярного чемпионата ЦСКА предстоит сыграть еще один матч — против «Чеховских медведей». Учитывая усиление «Зенита» и в целом возросшую конкуренцию в лиге, подмосковная команда все равно самый принципиальный соперник для армейцев на данный момент?
— Да. У нас с ними в прошлом сезоне была что ни игра, то рубка. В первом круге нынешнего чемпионата мы им уступили. Матчи ЦСКА и Чехова всегда драматичные, с жесткой борьбой, бывает, и до стычек доходит. Я считаю, что это противостояние — украшение российского гандбола.
— После матча против «Чеховских медведей» ЦСКА поедет в Санкт-Петербург защищать трофей — Кубок России. Уже думали о том, как все может сложиться в «Финале четырех»?
— Конечно, какие-то мысли о поездке в Санкт-Петербург всплывают, но я стараюсь гнать их от себя. Сильно накрутишь себя — можно и перегореть. Лучше идти от задачи к задаче. У нас впереди игра с Чеховом.
— «Финал четырех» — короткий, но емкий турнир, во время которого команды успевают сыграть два матча за два дня. Есть какой-то секрет быстрого восстановления?
— Все просто — сделать массаж и отключить голову от гандбола. Я, например, не люблю смотреть трансляцию полуфинального поединка с участием других команд, хотя это и полезно для будущей встречи с победителем пары. Но я лучше полежу или прогуляюсь и отключусь от спортивной составляющей.
— Есть у капитана команды какие-то преимущества в очереди на массаж, например?
— Конечно, есть! Я уже дослужился до тех лет, когда сам составляю себе расписание, а не завишу от кого-то. Но когда-то было совсем иначе. Старички видели меня на массаже и спрашивали: «А ты что здесь забыл?», и все становилось понятно. В этом нет никакой дедовщины, это банальная субординация.
— Можете назвать топ-3 российских гандболистов на данный момент?
— Сергей Марк Косоротов из венгерского «Веспрема», Александр Ермаков из «Чеховских медведей» и Дмитрий Ионов из ЦСКА. Мой одноклубник очень здорово прогрессирует в последнее время.
— Вы один из лучших игроков чемпионата России в 36 лет, MVP прошлого сезона. Это говорит об уровне лиги или скорее о вашем профессионализме?
— Я бы отнес это к своим личным заслугам. А наша лига за последние полтора года определенно стала сильнее за счет увеличившейся конкуренции между клубами. Игроки теперь имеют больше возможностей попасть в топ-команду, которых сейчас не одна, а три — ЦСКА, «Чеховские медведи» и «Зенит».
— Какое место в европейской иерархии, на ваш взгляд, занимает российская лига?
— Я бы поставил нас на седьмую-восьмую строчки. Первая позиция определенно у бундеслиги, дальше идет французский чемпионат, затем испанский, потом польский. Следом за ними я бы поставил португальскую, венгерскую и датскую лиги, а затем уже нашу.
— А если говорить про аналогичный рейтинг сборных, куда бы вы поставили Россию?
— У нас в сборной случилось значительное омоложение, поэтому на данный момент я бы поставил национальную команду на места с 12-го по 15-е в мире.
— Год назад вы говорили, что сборную России вернут на международные турниры не раньше 2026 года. Что вы думаете по этому поводу сейчас?
— Я бы сдвинул еще на год, на 2027-й. В 2026 году будет чемпионат Европы, но там большая часть отбора уже прошла без нас. Не знаю, что должно произойти, чтобы нам дали wild card. А в 2027-м состоится чемпионат мира, и попадание туда выглядит более реальным, хотя бы через то же получение wild card.
— Если в 2027 году сборная России попадет на чемпионат мира и вас вызовут в национальную команду, готовы поехать?
— Ох, мне на тот момент будет уже 39 лет, не думаю, что в таком возрасте буду способен помочь на подобном турнире. На квалификацию из двух матчей я готов хоть завтра приехать. А в остальном, наверное, уже все. Тем более у нас есть хорошая молодая поросль.
— Сколько вы еще планируете играть на профессиональном уровне?
— Не исключаю, что следующий сезон станет последним в моей карьере.
— А что потом?
— Я бы точно хотел остаться в гандболе, меня привлекает тренерская работа, задумываюсь об этом.
— Вы пристально следите за КХЛ. Кого считаете фаворитом стартовавшего розыгрыша Кубка Гагарина?
— Считаю, что в финале встретятся два победителя конференций — ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», обе эти команды показали классную игру в регулярке. Кстати, прямо во время интервью я смотрел первый матч серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом». А вообще, когда начинается плей-офф КХЛ, я стараюсь ни одной трансляции не пропускать, мне очень нравится, как ребята рубятся.
— За хоккейный ЦСКА болеете?
— Конечно! Вот готовлюсь смотреть игру армейцев против минского «Динамо». А вживую я последний раз видел хоккей в прошлом году. Мы всей командой ходили на матч ЦСКА против ярославского «Локомотива».
Илья Костин