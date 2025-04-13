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Белорусские гандболистки проиграли россиянкам на турнире в Волгограде

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной Беларуси потерпели два поражения от россиянок на турнире в Волгограде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем втором поединке подопечные Валерия Певницкого уступили российской «молодежке» с минимальной разницей в счете — 27:28. Самой результативной в составе проигравших стала Наталия Василевская Напфлин, забросившая 8 мячей. В первом матче белорусские гандболистки проиграли главной команде России с результатом 21:29. В этой игре 5 мячей у белорусок забросила Дарья Вакулич.

Победителем турнира в Волгограде стала национальная сборная России, которая кроме белорусок обыграла свою молодежную дружину — 35:25.