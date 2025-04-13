Белорусские гандболистки проиграли россиянкам на турнире в Волгограде

Сегодня в своем втором поединке подопечные Валерия Певницкого уступили российской «молодежке» с минимальной разницей в счете — 27:28. Самой результативной в составе проигравших стала Наталия Василевская Напфлин, забросившая 8 мячей. В первом матче белорусские гандболистки проиграли главной команде России с результатом 21:29. В этой игре 5 мячей у белорусок забросила Дарья Вакулич.