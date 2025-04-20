В 12-й раз. «Ростов-Дон» спустя четыре года выиграл Кубок России

Финал, как и недавно в мужском Кубке, прошел в не самой горячей атмосфере на площадке, однако на трибунах было жарко. «Астраханочка», как и «Зенит», накануне решающего матча оставила гораздо больше сил, чем соперник, потому бороться до последних секунд ей было трудно. «Ростов-Дон» уверенно стартовал и начал методично наращивать преимущество уже с первой половины тайма — 7:3 на 15-й минуте. К перерыву дончанки вели 17:10. Во вторые полчаса волжанки изменить ход встречи не смогли, «Ростов-Дон» довел матч до победы (31:26) и выиграл первый трофей с 2022 года.