Международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян

«После обмена информацией с МОК 5 июня 2025 года IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Белоруссии на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом», — добавили в IHF.