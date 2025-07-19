Международная федерация гандбола попросила МОК допустить россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная федерация гандбола (IHF) направила письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой допустить российские и белорусские команды до международных турниров и предоставила на рассмотрение сценарии их возможного возвращения, сообщил президент IHF Хассан Мустафа в письме Белорусской федерации гандбола (БФГ).
«Я хотел бы сообщить вам, что IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире», — отмечено в письме, опубликованном на сайте БФГ.
«После обмена информацией с МОК 5 июня 2025 года IHF представила МОК сценарий возможного возвращения национальных команд России и Белоруссии на международные соревнования по гандболу. Несмотря на неоднократные напоминания, мы до сих пор ждем официального ответа от МОК. Как только мы получим какую-либо обратную связь от МОК, мы сообщим вам об этом», — добавили в IHF.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.