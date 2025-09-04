Трефилов: «Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Хочу тренировать!»

Но сейчас есть силы и желание вернуться к профессии, которой отдал много-много лет. Мы, тренеры, на ней помешаны. Наверное, кто-то назовет нас полусумасшедшими. Но когда у тебя постоянно по две, а то и по три тренировки в день, тяжело с этой колеи сойти. Посмотрите на Карполя. Ему 87 — а он до сих пор во главе «Уралочки»!