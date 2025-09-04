Трефилов: «Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Хочу тренировать!»

Самый успешный тренер в истории отечественного женского гандбола, выигравший со «Звездой» в 2008-м Лигу чемпионов, а со сборной России Олимпиаду-2016, Евгений Трефилов, которому сегодня исполнилось 70 лет, в интервью «СЭ» рассказал о желании вернуться к тренерской профессии.
— Евгений Васильевич, с каким настроением подходите к юбилею?
— «Мимино» помните? «Хозяин, может быть, этот колор?» С одной стороны, колор у меня уже не тот, что прежде. А с другой — грех жаловаться. Многих товарищей давно нет, а я живой, бодрый, передвигаюсь на своих ногах. Судно из-под меня не выносят…
Правда, к концу лета полмесяца дома провалялся. В Краснодаре жара под 40 градусов — и у меня почти столько же! Ангина! В такую погоду все ведь из холодильника — и вода, и арбуз. Потом в бассейн нырнул, выскочил, ну и продуло. Слег. Дальше еще какая-то гадость прилипла. Но ничего, оклемался. Надеюсь, еще немножко поработаю.
— Почетным президентом «Кубани» и руководителем Федерации гандбола Краснодарского края?
— Нет! Этими должностями сыт по горло. Для меня они сегодня как петля на шее. Ну не могу я перекладывать бумажки, ходить по кабинетам, сидеть в приемной. Ждать, когда вызовут, принесут чай с конфетами и скажут: «Евгений Васильевич, вы наше все! Вперед!» Вот в зале я в своей стихии. Поймите, мое место там! В крайнем случае готов в краснодарской академии гандбола шлагбаум на воротах поднимать.
— Сергей Шишкарев, председатель высшего совета ФГР, уверяет, что вам нельзя тренировать. Куча медицинских противопоказаний.
— Никто не знает, сколько ему отмерено. Вдруг завтра кирпич на голову упадет? А можно и в кровати умереть. Лечь вечером и не проснуться…
К Шишкареву у меня претензий нет. Он влюблен в гандбол, вкладывает в него средства и душу. После того как в 2019-м я угодил на операционный стол, именно Сергей Николаевич уговорил посачковать. Главное, был абсолютно искренен в своем порыве. Я прислушался.
Но сейчас есть силы и желание вернуться к профессии, которой отдал много-много лет. Мы, тренеры, на ней помешаны. Наверное, кто-то назовет нас полусумасшедшими. Но когда у тебя постоянно по две, а то и по три тренировки в день, тяжело с этой колеи сойти. Посмотрите на Карполя. Ему 87 — а он до сих пор во главе «Уралочки»!
Автор: Александр Кружков