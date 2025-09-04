Ричмонд
Трефилов: «Мужья гандболисток меня хоронили. Говорили: “По пояс тебя закопаем, тебе конец”»

Легендарный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал про отношение к нему со стороны мужей гандболисток.

Источник: РИА "Новости"

— А за что вы просили объяснительные писать?

— И за прогулы, и за плохую работу на тренировки, и за «всякое бывает». Спросите у девчонок, если они захотят, они сами вам все расскажут.

— Наверняка были же совсем необычные поводы для этих объяснительных?

— Кончено. У меня в молодежке была одна дама, мы с ней поругались на тренировке. А команда тогда жила в гостинице, и в 11 вечера у них был отбой. Ну, я же противный, всегда приходил проверять их перед отбоем. Уже время, иду, смотрю, а она по связанным простыням лезет на третий этаж. Я ей говорю: «Ну, вообще-то дверь открыта». Она перепугалась, отпустила руки и свалилась на «пятую точку».

— Киношная история.

— Да-да, все это было. Меня и мужья их «хоронили». Как они говорили: «По пояс тебя закопаем, тебе конец». Девочки же приходят домой, начинают жаловаться на меня. А если муж хороший, он обязательно должен заступиться, поговорить со мной, — цитирует Трефилова «Комсомольская правда».