Трефилов: «Мужья гандболисток меня хоронили. Говорили: “По пояс тебя закопаем, тебе конец”»

— Кончено. У меня в молодежке была одна дама, мы с ней поругались на тренировке. А команда тогда жила в гостинице, и в 11 вечера у них был отбой. Ну, я же противный, всегда приходил проверять их перед отбоем. Уже время, иду, смотрю, а она по связанным простыням лезет на третий этаж. Я ей говорю: «Ну, вообще-то дверь открыта». Она перепугалась, отпустила руки и свалилась на «пятую точку».