МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россиян не избрали в органы Европейской федерации гандбола (EHF) на заседании конгресса организации в австрийском Андау.
Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) и главный тренер мужской сборной страны Лев Воронин баллотировался в национальный комитет у мужчин, тренер женской команды Людмила Бодниева — в национальный комитет у женщин, руководитель юридической службы ФГР Максим Гулевич — в спортивный арбитраж EHF.
На новый четырехлетний срок на пост президента EHF был переизбран австриец Михаэль Видерер. Он возглавляет организацию с 2016 года.
В марте 2022 года EHF отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.