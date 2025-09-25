ЦСКА и «Зенит» — фавориты, а Чехов — середняк? Что творится в российском мужском гандболе

Регулярный сезон — это про стабильность игры, а у москвичей с этим проблем точно не будет. Дойти до плей-офф без нокдаунов у них шансов больше, чем у прямых конкурентов, об этом нам напрямую говорят глубина состава и мастерство игроков. Ещё один важный фактор — ЦСКА не сыграет в SEHA-лиге, а значит, может спокойно готовиться к ключевым матчам внутри страны. У команды есть все шансы подойти к встречам на вылет в полной готовности.